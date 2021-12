Eluasemelaenude maht oli novembris viimase 14 aasta suurim

Kodumajapidamistele antud laenude ja liisingute jääk kokku kasvas novembris aastaga 5,5 protsenti ja ulatus 11,2 miljardi euroni. Kodumajapidamiste laenudest moodustavadki peamise osa eluasemelaenud, mida on võetud 9,3 miljardi euro väärtuses. Eluasemelaenude jääk on aastaga kasvanud 8,7 protsenti ehk 750,5 miljoni euro võrra, teatas keskpank.

Krediitkaardilaene anti 46,6 miljoni euro väärtuses. Aastavõrdluses on see näitaja kasvanud 6,8 miljoni euro võrra. Kodumajapidamised liisisid autosid 27,6 miljoni euro eest, mis on aga viimase üheksa kuu madalaim tase.