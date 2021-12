GALERII ⟩ See üleni must maja on iga goodi unistus

Müügikuulutus on üles riputatud kinnisvaraportaali Zillow . Pisikeses Lincolni linnas asuv maja on tõesti üleni must – nii seest kui väljast. Kuid tegemist on siiski võrdlemisi stiilse elamisega ja selle sünge värvigamma ei mõju sugugi rusuvalt.

Omanik Seth Goodman räägib, et ostis kaheksanurkse maja 2021. aasta augustis ja otsustas peale uue katuse paigaldamist kogu maja mustaks võõbata, kirjutab UPI. Goodman räägib, et tema võrdlemisi ebatavalise maja vastu on suurt huvi üle näidatud. Huvi on lausa nii suur, et see on pannud Goodmani mõtlema, et ehk ei peakski maja maha müüma. Tal on ju käes midagi väga erilist.