PEA MEELES ⟩ Kõiki Eesti inimesi oodatakse täitma rahvaloenduse lühikest e-küsimustikku

Statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila märkis, et tänasele eelnes sügisel kampaania esimene etapp ehk rahvastikuregistri andmete korrastamine ning järgmiseks sammuks ongi lühikese, kõigest viis minuti aega võtva e-küsimustiku täitmine. Ankeedi täitmine on avatud 22. jaanuarini, mis peaks jätma piisava ajavaru, et osaleda saaksid kõik Eesti inimesed.