Selle tähelepanuta jätmine kujutab endast suurt tuleohtu!

Üheks suurimaks tuleohuks on kapivalgustid. Pisikeses kinnises ruumis ja kergesti süttivate materjalide läheduses olevad pirnid võivad kiiresti pahanduse majja tuua. Seega on oluline valida pirn, mis ei lähe kuumaks. Vastavalt pirni iseärasustele võib selle temperatuur küündida piisavalt kõrgele, et süüdata kergemini süttivaid materjale nagu paber.