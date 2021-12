STATISTIKAAMET ⟩ 15 rahvastiku trendi Euroopas – kuhu paigutub Eesti?

Selle aasta esimese päeva seisuga elas Euroopa Liidus (EL) 447 miljonit inimest. Kõige suurema rahvaarvuga ELi riik oli Saksamaa (83,2 miljonit elanikku ehk 19 protsenti kogu ELi rahvastikust), järgnesid Prantsusmaa (67,4 miljonit) ja Itaalia (59,3 miljonit). Eesti jääb 1,3 miljoni suuruse rahvaarvuga ettepoole Maltast, Luksemburgist ja Küprosest. Veel pisemad on rahvaarvult Island ja Liechtenstein.

Rahvastiku kasv katkes aastal 2020

Ajavahemikus 2001–2020 suurenes Euroopa Liidu rahvaarv 4 protsenti. Seitsmeteistkümnes liikmesriigis rahvastik kasvas, ülejäänud kümnes, sh Eestis kahanes (7,7 protsenti). Kõige rohkem vähenes rahvaarv Leedus ja Lätis, kummaski ligi 20 protsenti. EL rahvastiku kasv katkes aastal 2020, mil aastaga vähenes rahvastik 312 000 inimese võrra. Vaata täpsemalt siit, millistes riikides rahvaarv kõige rohkem vähenes.

Naisi meestest rohkem

Iga 100 mehe kohta on EL-is keskmiselt 104,7 naist. Kõige suurem on naiste ja meeste arvu vahe Lätis, kus on naisi tervelt 17 protsenti rohkem kui mehi, ja Leedus (14 protsenti rohkem naisi). Eestis on 100 mehe kohta 111,2 naist.

Kas kuskil Euroopas ka vastupidi on? On-on! Neljas riigis – Maltal, Luksemburgis, Rootsis ja Sloveenias.

Vananev rahvastik

Euroopa Liidu rahvastik vananeb – vanemaealiste osa, vanemaealiste ülalpeetavate määr ja mediaanvanus rahvastikus suurenevad.

Lapsi sünnib vähem

Aastatega on elussündide arv ELis vähenenud vahemikus 2001–2020 üsna ühtlase kiirusega. Trendi saab mõõta ka sündimuse üldkordajaga, mis näitab elussündide arvu 1000 inimese kohta. Aastal 2020 oli sündimuse üldkordaja Euroopa Liidus 9,1, suurim oli see Iirimaal (11,2 elussündi 1000 inimese kohta), väikseim aga Itaalias (6,8), Eestis oli näitaja 9,9.

Rohkem surmasid

Surmade arv on aastatel 2001–2020 EL-is kasvanud. 2001. aastal suri ELis 4,2 miljonit ja 2020. aastal oli see number 1 miljoni võrra suurem. Viimane arv kajastab COVID-19 pandeemia mõju – see on suurim viimase 50 aasta jooksul registreeritud surmade arv. Viies liikmesriigis kasvas surmade arv aastatel 2001–2020 üle 30% protsendi, Eestis ja Lätis aga hoopis kahanes vastavalt 13 ja 15 protsenti. Võrreldes 1. jaanuari 2020 ja 1. jaanuari 2021, kasvas surmade arv ELis 11 protsenti kõikides liikmesriikides. Kasv oli suurim Itaalias.

Laste arv naise kohta kasvab

Loomulik iive on ELis olnud negatiivne alates 2012. aastast, mis on tihedalt seotud rahvastiku vananemisega ja 2020. aasta statistikas on tõenäoliselt oma osa COVID-19 pandeemial. Kuigi elussündide absoluutarv ELis väheneb, siis elussündide arv naise kohta ajavahemikus 2001–2019 kasvas. Aastal 2019 oli see näitaja EL-is 1,53, Eestis (1,66) nagu ka naabrite juures Lätis ja Leedus oli see EL-i keskmisest kõrgem.

Järjest vanemad emad

Emaks saadakse Euroopa Liidus üha vanemalt. Naise vanus esimese lapse sünnil on EL-is kasvanud 29,4 aastani. Keskmine vanus on kasvanud ajavahemikus 2001–2019 kõigis liikmesriikides. Kõige suurema vanuselise kasvuhüppe ehk ligi neli aastat tegid Eesti ja Leedu emad. Üle 40aastastele emadele sündinute osatähtsus sündide üldarvus on kasvanud enam kui kaks korda.

Eluiga kasvab