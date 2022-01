TOITUMISTARKUS ⟩ 7 supertoitu mälu parandamiseks

Igaüks tahab paremat mälu ja mida vanemaks me saame, seda olulisem on pöörata tähelepanu toitudele, mis aitavad meil säilitada hallide ajurakkude hinnalisi võimeid. Õnneks on loodus varustanud meid superheade tööriistadega, mis hoiavad meele värske ja keha toonuses.

Söö rohkem marju!

Hiljutises Annals of Neurology väljaandes ilmunud teadustööst selgus, et naistel, kes söövad igapäevaselt rohkem marju, on vähem vanusega seotud mäluprobleeme. Marjades on hulgaliselt maagilisi ühendeid antotsüaniine ja flavonoide, mida seostatakse kognitiivsete võimete parema säilimisega. Ja selle efekti saavutamiseks polegi vaja ära süüa tervet veoautokastitäit marju, positiivseid tulemusi täheldati juba nende naiste puhul, kes tarbisid ainult pool tassi mustikaid või ühe tassi maasikaid nädalas. Ja mida rohkem marju söödi, seda efektiivsemalt see mälule mõjus.

Krõbista pähkleid!

Kreeka pähklid on aju toit ja mitte ainult selle pärast, et nad näevad aju moodi välja, vaid ka selle pärast, et nad on alfa-linoleenhappe suurepäraseks allikaks. Alfa-linoleenhape on taimedest saadav Omega 3 rasvhape, mida keha kasutab mälu ja silmade terviseks olulise DHA (dokosaheksaeenhappe) tegemiseks. Ka lina- ja chiaseemned on alfa-linoleenhappe väärtuslikud allikad. Kreeka pähklid sisaldavad ka ellaaghappe nimelist antioksüdanti, mis aitab aju vabade radikaalide rünnaku eest kaitsta. Lisa peotäis pähkleid ja seemneid oma hommikusöögismuuti hulka või tarbi vahepalana vajaliku Omega 3 saamiseks!

Joo orgaanilist teed!

Hiinlased on kaua aega uskunud, et rohelise tee joomine on mälule hea. Nüüd on teadlased ka selle uskumuse põhjusele jälile saanud. Roheline tee sisaldab hulgaliselt looduslikku kemikaali nimega epigallokatehhiin-3 gallaat (EGCG), mis on võimas antioksüdant.

Vastavalt teadusajakirjas Molecular Nutrition & Food Research avaldatud uurimusele, on EGCG suureks abiliseks vanusega seotud degeneratiivsete haiguste vastases võitluses, parandades kognitiivseid funktsioone ja mälu. Kolm tassi orgaanilist rohelist teed päevas on suurepärane võimalus mälu ergutamiseks.

Kaasa menüüsse kookosõli!

Kookosõli on võimas ajukütus, kus on rohkelt aju energiaallikaks sobilikke keskmise ahelapikkusega rasvhappeid. Osta hea kvaliteediga külmpressitud kookosõli ja võta umbes 20 ml päevas. Sa võid seda lisada smuutide hulka või segada jogurtiga, kookosõli annab neile sametise maitse ja siidja tekstuuri. Kookospähkliõli on suurepärane ka küpsetamiseks, kuna talub kõrgeid temperatuure, ilma et selles moodustuks kahjulikke ühendeid.

Söö mune!