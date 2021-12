«Minu lähenemine uue aasta alguse tähistamisele on pi-du! Vahet pole, kas kahekesi või suures sõprade seltskonnas, kuid tähtis on, et kõik saaksid rahus laua ümber istuda ja juttu veeretada. Mitte keegi, isegi perenaine mitte, ei peaks vahetpidamata pliidi ja ahju ääres asjatama, selg peolaua poole,» avab fotograaf ja toiduentusiast Hele-Mai Alamaa oma pere ja sõprade viimaste aastate vana-aastaõhtu toidulauatraditsiooni.