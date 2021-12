PILK PEALE ⟩ Piritale kavandatakse luksuslike kodudega butiikelamut

Arco Vara juht Miko Niinemäe sõnul on Lehiku arendus ettevõtte seniste projektide seas mitmes mõttes ainulaadne. «Butiikelamu või nagu me vahel veel oma uut objekti kutsume - kobarelamu - on tegelikult oma olemuselt ridamaja, kuid korterid ei paikne seal harjumuspäraselt üksteise kõrval rivis, vaid kobaras koos,» selgitas Niinemäe ja lisas, et selline asetus võimaldab tagada valgusküllased toad, sest päike pääseb ruumidesse sisse paistma vähemalt kahest, osade kodude puhul ka kolmest küljest.

Erandlik on Niinemäe sõnul ka see, et Lehikusse tulebki ainult viis korterit. «Arco Vara eesmärk pole maksimaalsed mahud, mille tagajärjel võib kannata elukeskkonna kodusus ja hubasus. Aga Lehiku on meil tõesti mikroprojekt ja tehtud mõeldes kindlale sihtgrupile - perele, kes tahab eramaja tunnetust ja mugavusi, kuid eelistab siiski korterit,» rääkis arendusfirma juht.

Lehiku butiikmaja kavand. FOTO: Arco Vara

Ja kuigi koroona leviku alguses tekkis eramute vastu suurem huvi, on piisavalt ka neid majaomanikke, kes avastasid, et selline elu pole siiski nende jaoks. Nad on Niinemäe sõnul valmis maksma suure, luksusliku, kaasaegse ehituse ja siseviimistlusega korteri eest rahulikus piirkonnas, mis asuks siiski Tallinnas. Täna ei ole turul sellist kinnisvara kuigi palju leida.

Lehiku kobarmaja kõik viis kodu ulatuvad läbi kahe korruse ja on suuruses 160-190 ruutmeetrit. Igas korteris on neli magamistuba, walk-in garderoobid, kolm duširuumi. Lisaks ehitatakse kõikidesse korteritesse saun. Kõikide Lehiku kodude juurde käib avar terrass ja teisel korrusel ka rõdu.