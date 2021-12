Kui tihti sa TEGELIKULT voodipesu vahetama peaks?

Tekikottide, padjapüüride ja linade pesemine ei ole asi, mida keegi just naudiks. See töö lükatakse tihti teadmatusse tulevikku edasi. «Aga voodipesu näeb ju puhas välja ja ei haise,» mõtlevad paljud. Kuid see, et visuaalselt asi puhas välja näeb, ei tähenda, et see seda ka on.