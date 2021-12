TEST ⟩ Kui hästi tunned sina Eesti aastavahetuse traditsioone ja ajalugu?

Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Kätte on jõudnud aasta viimane päev. See on püha päev, mida ümbritseb traditsioonide universum. Kui hästi tead neid sina? Koostasime testi, mis koondab endasse põnevaid fakte Eesti aastavahetuse traditsioonidest ja ajaloost.