Suitsu- ja vingugaasiandur hoidis ära enesetapu

«Juhtunu kohta lisateavet hankinud turvatöötajale väitis peremees, et tema oli maganud eraldi toas ja perenaine oli sihilikult ahju siibri enne õiget aega sulgenud, et endalt elu võtta,» ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Ühtlasi tuletame meelde, et kui varasemalt oli vingugaasiandur kohustuslik nendes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis alanud aastast on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel.