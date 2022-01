Teadlane ütleb, kuidas end kõige «tervislikumalt» švipsi juua

Teadlased uurisid, kuidas mõjutab regulaarne alkoholitarbimine südame- ja veresoonkonda. Teadustöös selgus, et võrreldes teiste kärakatega, on veini mõju südame- ja veresoonkonnahaigustele 31 protsenti madalam.

Ajakirjas BMC Medicine avaldatud uuringusse kaasati üle 300 000 inimese, kelle geneetiline materjal oli Ühendkuningriigi geenivaramus. Selgus, et need, kes joovad kangeid jooke koos väiksema alkoholisisaldusega jookidega, nagu õlu või siider, oli maksakahjustuste risk 48 protsenti kõrgem kui neil, kes seda ei tee. Ka leiti, et alkoholi tarbimine koos toiduga vähendab alkoholi negatiivset mõju tervisele.