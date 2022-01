ÜLESKUTSE ⟩ Riik võiks kaaluda ilutulestikuvahendite kasutamise täpsemat reguleerimist

Tihti asutakse ilutulestikuvahendite kallale joobes, omamata ohutusnõuetest vähimatki aimu või satuvad ilutulestikuvahendid alaealiste kätte. «Suurte majade vahel pole palju vaja, et õnnetus oleks käes,» nendib Mardi. Samuti kurdetakse müra ja jäätmete üle, mida ilutulestikuvahenditega detsembrikuus tekitatakse. «Tuleb ainult kaasa tunda neile lemmikloomaomanikele, kelle akna all hämardudes nagu sõda lahti läheb.»

Mardi sõnul võiks kaaluda ilutulestikuvahendite kasutamise täpsemat reguleerimist. «Paljud riigid on siin seadnud karmid reeglid. Näiteks Saksamaa keelas ka tänavu ilutulestikuvahendite müügi, eesmärgiga vähendada pürotehnikaõnnetustest tingitud koormust koroonaviiruse laia leviku tõttu niigi ülekoormatud meditsiinile ja osad liidumaad on juba teatanud ka kohtadest, kus ilutulestiku tegemine on täielikult keelatud. Inglismaal on aga eraisikutel ilutulestiku kasutamine tänavatel ja teedel keelatud,» toob ta näiteid.