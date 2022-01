Kasulikud äpid, mis võiksid olla iga taimesõbra nutitelefonis

Plantarium pani kokku valiku kasulikest rakendustest, mis lihtsustavad nii toataime-entusiastide kui ka aiapidajate igapäevaseid toimetusi. Rakendused baseeruvad valdavalt inglise keelel, kuid on ülesehituselt selged ja kasutajasõbralikud.

Lihtsalt leia oma vajadustele sobiv äpp, lae see oma nutiseadmesse ning alusta kasutamist!

Taimede kiire tuvastamine

Märkasite pilkupüüdvat taime ja soovite teada selle nime? Lihtsaim viis on võtta appi mõni mobiiltelefoni kaamera kaudu erinevaid taimi tuvastav rakendus. Selliste rakenduste valik on ühtviisi kirju nii Android kui ka iOS seadmetele.

Üheks hästi toimivaks äpiks on erinevates valdkondades laialt kasutatav Google Lens rakendus. Pole tarvis teha muud, kui rakendus avada ja suunata kaamera mõnele iseloomulikule taimeosale – õitele, viljadele või lehtedele – ning rakendus suudab suure tõenäosusega tuvastada, millise taimeliigi või sordiga on tegemist. Lisaks taime nimetusele pakub Google Lens juurde ka erinevat infot, mis teile huvi võiks pakkuda. Näiteks, kus taolist taime näha võib või osta saab. Antud rakenduse abil on lisaks taimedele endile võimalik edukalt tuvastada ka erinevaid taimekahjureid- ning haigusi.

Kitsamalt taimede tuvastamiseks mõeldud äppidest väärib kahtlemata nimetamist Pl@ntNet (Android, iOS), mis võimaldab hetkel tuvastada umbes 20 000 taimeliiki. Rakendus on mõeldud eeskätt looduses liikudes silma jäänud taimeliikide tuvastamiseks. Kuna äpp on loodud osana taimede bioloogilise mitmekesisuse uurimise teadusprojektist, siis on rakendust kasutades võimalik sealsesse teadmiste kogusse ka omapoolne panus jätta. Muuhulgas leiate äpist ka viiteid taimede kohta põnevat infot sisaldavatele veebilehtedele.

Rakendus FlowerChecker (Android, iOS) loob võimaluse lasta taim foto järgi tuvastada reaalsete inimeste, mitte tehisintellekti poolt. Taime tuvastamine oma ala ekspertide poolt on tasuline, vaid esmane ühe taime tuvastamine on kasutaja jaoks tasuta.

Google Lens rakendus. FOTO: Kuvatõmmised Google Lens rakendusest

Taimehoolduse meeldetuletused

Kas olete unustanud oma taimi õigel ajal kasta või väetada? Ilmselt on seda juhtunud ka kõige hoolsamatel taimesõpradel. Teie targaks abiliseks ja «äratuskellaks» võiks siinkohal olla rakendus Vera (Android, iOS). Äpp on ülesehituselt lihtne ning liigse infomürata. Saate luua oma taimedele ülevaatlikud taimeprofiilid ning seada üles erinevad taimehoolduse meeldetuletused. Antud äpi kasutamine eeldab siiski, et omate oma taimede kohta baasteadmisi ehk olete kursis kui sageli konkreetne taim kastmist ja väetamist vajab.

Erinevalt rakendustest, mis pakuvad meeldetuletusi ainult kastmise ja väetamise kohta, laseb Garden Manager (Android) teil seadistada märguandeid märksa mitmekesisemateks taime-toimetusteks. Äpp võimaldab seadistada meelespead ka külvamise, ümberistutamise, kahjuritõrje, saagikoristuse, piserdamise, kärpimise ja paljude muude tegevuste jaoks. Muuhulgas jõuate rakenduse kaudu ka kiirelt läheduses paiknevate lillepoodide ning aiandite infoni.

NB! Ärge unustage taimehoolduse meeldetuletusi seadistada ka oma töökohas paiknevatele taimedele – kipub ju töiste tegevuste juures aeg eriti kiirelt ja märkamatult lendama ning taimede eest hoolitsemine tagaplaanile jääma.

Garden Manager. FOTO: Kuvatõmmis Garden Manageri rakendusest