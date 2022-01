Näiteks usub Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Igor Habal, et kui 2022. aastal jätkub sama olukord nagu eelmisel aastal ehk uutest korteritest on defitsiit ja laenamise hind jääb praegusele madalale tasemele, siis võib oodata eelmisele sarnast aastat koos suure tehinguaktiivsuse ja võimalik, et isegi kahekohalise hinnakasvu protsendiga.