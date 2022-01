TOP10 ⟩ Just need IKEA tooted leidsid 2021. aastal kõige sagedamini tee eestlaste ostukorvi

1. METOD köök

METOD köök. FOTO: Ikea

Mitu aastat järjest on METOD köök IKEA Eesti klientide seas üks populaarsemaid sisustuslahendusi. METOD süsteemiga on klientidel oma unistuste köögi kujundamisel lõputult võimalusi. See on planeeritav vastavalt individuaalsetele vajadustele ja erinevatele tingimustele. Samuti on see lahendus edaspidi lihtsasti uuendatav. Aastate möödudes on võimalik vahetada selle uksi, asendada lahtised riiulid kinniste kappide või sahtlitega – üle-üldiselt saab kogu süsteemi vastavalt soovile laiendada ja kohandada. METOD köögile kehtib ka 25-aastane garantii.

Eesti elanike METOD köögi eelistatuim värv on valge. IKEA.ee kodulehel on tasuta saadaval ka digitaalsed planeerijad, mis on abiks nii köögi loomisel, eelarve arvutamisel kui ka erinevate uste, kappide, paigutuste ja versioonide katsetamisel. Samuti on võimalik distantsilt tasuta tellida ja kasutada IKEA töötajate abi, kes aitavad kööki planeerida ning vajalikud asjad tellida.

2. Moodulgarderoob PAX

Moodulgarderoob PAX. FOTO: Ikea

Kombineerides PAX-sarja raame ja uksi sisekujundajate loodud KOMPLEMENT sarja esemetega, saab luua täpselt oma vajadustele ja ruumikusele vastava garderoobi. Saate määrata raamide suuruse, sahtlite ja riiulite arvu, samuti valida, kas soovite hingedega või lükandustega garderoobi. Oma garderoobi saab kujundada ka digiplaneerijatega IKEA.ee lehel. Planeerijas saab näiteks valida ka hoiustamislahenduse ning vastavalt oma soovile lisada või eemaldada kapisiseseid organiseerijaid. PAX riidekappide Eesti populaarseim värv on valge ja kõige populaarsemad on traditsioonilises stiilis TYSSEDAL uksed. PAX moodulgarderoobil on garantii 10 aastat.

3. HEMNES päevavoodi

HEMNES päevavoodi FOTO: Ikea

Kõik HEMNES seeriasse kuuluvad asjad jagavad sarnast ajatut disaini. Näib, et Eesti ostjad ei suuda vastu panna valgele HEMNES päevavoodile. Lisades mõned pehmed ja kohevad padjad selga toetama, saab selle päevavoodi hõlpsasti muuta mugavaks diivaniks. Samuti saab sellest vajadusel kiiresti ja lihtsalt külalistele koha ööbimiseks. Suurtes sahtlites on ruumi lisatekkide, patjade, voodipesu või muude asjade jaoks, mida soovite hoiustada. Kogu HEMNES sarja mööbel on valmistatud täispuidust, mis vananeb kaunilt ja annab teie toale iseloomu.

4. TROTTEN kirjutuslaud

TROTTEN kirjutuslaud. FOTO: Ikea

Pandeemiaaastal muutus meie kodu paljude jaoks ka kodukontoriks. Seega sai reguleeritava kõrgusega kirjutuslaud TROTTEN eelmisel aastal Eesti kodanike seas üsna populaarseks. Pole tähtis, kas töötate kodus või kontoris – see laud võimaldab teil luua taskukohase ja modulaarse kontoriruumi. Laua kõrgust saate muuta lihtsalt käepidet vändates. Sedasi saate nii istumiseks kui ka seismiseks enda jaoks parima asendi valida. Kõigil TROTTENi toodetel on 10-aastane garantii, seega võite enda tööruumi kvaliteedis kindel olla

5. HOVAG madratsid

HOVAG madrats. FOTO: Ikea

Ergonoomilised HÖVÅG taskuvedrustusega madratsid on Eesti klientide seas üks populaarsemaid kaupu. Need toetavad keha õigetes kohtades ja vajuvad täpselt inimese järgi. Madratsit ostes saab valida soovitud tugevuse. Kõikidele madratsitele kehtib 25-aastane garantii.

6. Karbid VARIERA

Karbid VARIERA. FOTO: Ikea

Viimase aasta jooksul veetsid paljud meist veelgi rohkem aega oma köögis. Mõningatel juhtudel asendasid need mingil ajaperioodil isegi restorane. Köögis rohkem aega veetes tekkis vajadus ruumi korrastada ning elamist lihtsamaks ja mugavamaks muuta. Seega olid VARIERA karbid ja teised hoiukarbid Eestis ühed enimmüüdud tooted, mis on köögi korrastamise juures asendamatud.

7. DUKTIG mänguköök

DUKTIG mänguköök. FOTO: Ikea

DUKTIG mänguköök, nagu ka teised mänguasjakomplektid, teeb lastele lihtsaks ja lõbusaks vanematega ühise toiduvalmistamise imiteerimise. Seal on ka segisti ja kraanikauss, patareitoitel dioodidega pliidiplaat ja kapid köögiriistade hoiustamiseks. Reguleeritavad jalad aitavad köögil koos väikese kokaga kasvada. Nagu kõik teised IKEA lastesarjad, vastab ka see kõige rangematele ohutusnõuetele ja nende valmistamisel ei kasutata ohtlikke kemikaale.

8. BILLY raamaturiiul

BILLY raamaturiiul. FOTO: Ikea

Need on ikoonilise traditsioonilise stiili ja lihtsa disainiga raamaturiiulid. Eelkõige paistavad need silma oma funktsionaalsuse poolest, kuna neid on erineva kõrguse ja laiusega, ustega või ilma ning need võimaldavad hõlpsasti ka nurgalahenduse ehitada. Kui kodune raamatukogu kasvab, saab lisada täiendavaid riiuleid ja kõrguspikendusi, et kõik raamatud kenasti ära mahuksid.

9. GODMORGON vannitoamööbel

GODMORGON vannitoamööbel. FOTO: Ikea

GODMORGON sarja vannitoamööbel talub aastapikkust niiskust ja pritsmeid. Kui kodus on vähe ruumi, siis sobivad kõrged kraanikausialused ja madalad kapid. Samuti seinakapid, mis võtavad minimaalselt põrandapinda. Valida saab ühe valmis vannitoamööbli komplektidest või näiteks luua oma kombinatsioon. Eesti ostjate lemmikstiil ja -värv vannitoamööbli puhul on kõrgläikega valge.

10. IKEA 365+ seeria

IKEA 365+ seeria. FOTO: Ikea