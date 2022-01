Raju aasta kinnisvaraturul: kas 2022. aasta toob majanduskriisi?

Sellist olukorda ei näinud ette ükski ekspert

Rebase sõnul ei osanud ükski ekspert 2021. aasta alguses prognoosida, et olukord kinnisvaraturul kujuneb selliseks, nagu see päriselt välja nägi. «Kui esimese koroonalaine puhul tabas kõiki suur šokk ning raske oli ennustada, mis edasi saab, siis tänaseks oleme sellest väga palju õppinud ning olukorraga kohanenud,» rääkis ta.

See on omakorda toonud kaasa majanduse enneolematu taastumise, vahendab kinnisvaraportaal City24. Eesti on Rebase sõnul oma regiooni musternäidis. «Tekkinud on uus normaalsus, kus nii majandus, inimeste palgad kui ka hinnad on 8 protsenti kasvanud. Sellist olukorda pole väga pikka aega olnud,» sõnas ta. Normaaluseks seda muidugi pidada ei saa, et hinnad kasvavad aastaga sellised tempos.

Viimati kohtas sarnast perioodi aastatel 2006–2007, kuid sellele järgnes, nagu paljud mäletavad, mulli lõhkemine ehk ülemaailmne finantskriis. Ent kas ka tänane olukord hoiatab läheneva majanduskriisi eest?

«Vastus on kindlasti ei, seda põhjusel, et inimesed on täna väga palju rikkamad kui enne eelmise majanduskriisi algust. Tol ajal saime endale keskmise palga eest lubada kaks korda vähem ruutmeetreid kui täna. Ja ehkki hinnad on viimased kuud kasvanud väga kiiresti, on palgad kasvanud juba viimased 10 aastat,» selgitas Rebane ning lisas, et seeläbi on kasvanud ka kohalik elatustase.

Millal olukord taastub?

Et inimestel on võimalus rohkem raha säästa ehk piltlikult öeldes on vaba raha rohkem, on see mõistagi toonud kaasa nõudluse kasvu kinnisvaraturul. «Ent kuna pakkumine sai koroonakriisist tingitud teadmatuse tõttu tugevalt kannatada, mistõttu olid kinnisvaraarendajad sunnitud plaanid sahtlisse lükkama, siis on fakt, et nende uuesti väljavõtmine ning vajalikud kooskõlastusringid on võtnud aega aasta ja rohkemgi,» rääkis Luminori jaepanganduse juht.

Kuna Eesti kinnisvaraturu üldpilti mõjutab väga palju just Tallinnas valitsev olukord, ei saa üle ega ümber faktist, et suure osa turust on hõivanud just nn uue raha omanikud. «Nii kaua, kuni uued ettevõtted tulevad börsile, start-up’id otsivad väljumisi ja Eesti majandusel läheb hästi, pole muutust oodata,» nentis ta.

Niisiis on olukorra rahunemist oodata alles siis, kui pakkumine kinnisvaraturul suureneb ning vaba raha on leidnud sobiva koha. «Tõenäoliselt näeme muutust kevadel või suvel, kuid lähiajal kiire hinnakasv ilmselt jätkub,» ennustas Rebane.

Üüriturg on taastumas

Kinnisvarahindade tõusuga paralleelselt võib aga märgata üürituru küllalt kiiret taastumist. Seda on suuresti mõjutanud fakt, et kasvavate kinnisvarahindade valguses on üüriturule liikunud inimesi, kes ei saa hetkel endale kinnisvara osta, kuna hinnad on nende jaoks liiga kallid.

Kuid üks väga suur mõju on ka Tallinnas tegutsevatel idufirmadel, kelle abil liigub pealinna tööle väga palju töötajaid teistest riikidest. «Et uus inimene ei hakka korterit kohe ostma, vaid võtab esialgu selle üürile, siis on see kahtlemata aidanud üüriturul jõudsalt taastuda,» märkis Rebane.

Kas ostmiseks on halb aeg?

Kui paljude soovituste kohaselt tasuks praeguse olukorra valguses kinnisvara soetamisest loobuda, siis Rebane lükkab selle väite ümber. «Kõik, kes hetkel kinnisvara omavad, on võitjad. Kui kevadel ütlesid paljud inimesed, et korterite hinnad on röögatud, siis täna kahetsetakse, et seda ostu siis ei tehtud. Seega jääb paljudel kahjuks õige hetk tabamata,» rääkis ta.