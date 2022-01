Eesti idufirma teeb ühekordsetele nõudele lõpu

Ringo Eco kaasasutaja Janek Balõnski sõnul mõistab aina enam kohvikuid ja restorane keskkonnaprobleemi, mis süveneb toidu kaasatellimise populaarsuse kiire kasvuga. «Kuna Eestis puudub toimiv lahendus ühekordsete pakendite taaskasutamiseks või ümbertöötlemiseks, siis on see probleem jätkuvalt suuresti lahendamata ja kasutatud pakendid lähevad valdavalt põletamisse koos olmeprügiga või ladustatakse prügilatesse. Ringo eesmärgiks on juurutada toidupakendite korduvkasutamise süsteem, millega tagame pakendite korje ja pesu ning suuname korduspakendid uuesti ringlusesse,» selgitas Balõnski.