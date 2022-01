PILDID ⟩ Pärnu külje all müüakse krõbeda hinnaga musta kasti

Tupiktänava lõpus asuv ühekorruseline energiasäästliku maja ehitamisel on kasutatud passiivmajadele omaseid lahendusi – soodne asend ilmakaarte suhtes ja kõrge soojapidavus. Kuigi hoone on ühekorruseline, on vähemalt selle laed võrdlemisi kõrged ehk 2,8 meetrit.

Eramus on kokku viis tuba, millest kolm on magamistoad. Ruutmeetreid on siin kokku 202,4 ning krunt, millel maja asub on 1996 ruutmeetrit suur.