PÕNEV PAKKUMINE ⟩ Pärispea poolsaare tipus müüakse kalurikolhoosi

Kolhoosihooned on enamvähem rahuldavas seisus. Kokku on neid siin kuus – hüdroflooripumpla (23 ruutmeetrit), söödahoidla (117 ruutmeetrit), valvurihoone (neli ruutmeetrit), söödaköök-teenindushoone (1474 ruutmeetrit), pumpla (467 ruutmeetrit) ja biofiltrihoone (29 ruutmeetrit). Ehitusalust pinda on seega kokku 2114 ruutmeetrit ning see kõik asub 10,59 hektari suurusel kinnistul.