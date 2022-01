OLE VALVAS ⟩ Koduvargused sagenesid mullu neljas Tallinna linnajaos

596 kodudes ja vahetus koduümbruses registreeritud vargust on täpselt sama palju kui aasta varem. Kuid nii Haaberstis, Kesklinnas, Lasnamäel kui Mustamäel siiski vargused sagenesid, selgitas turvaekspert ja Rapid Security juhataja Vallo Põldma.

«Eramutest ja korteritest varastamise osakaal väheneb, kuid vargad on pööranud oma tähelepanu trepikodadele, koridoridele, hoovidele, keldritele,» täpsustas Põldma. Näiteks varguste hulk trepikodadest ja koridoridest on kolme aastaga pea kahekordistunud.

Samal ajal on kasvanud ka registreeritud varguste kahjusumma

Kuigi pisut on sagenenud ka murdvargused, võtavad vargad enamasti sealt, kus see on neile lihtsaks tehtud. «Enam kui pooltel juhtudel oli vargal vaba ligipääs, neljal juhul viiest varastati videovalve või signalisatsioonita kohast,» lisas Põldma.