SÕNA EKSPERDIL ⟩ Kuidas valida köögi õhupuhastajat?

Millised õhupuhastajad üldse olemas on?

Alustan kõigepealt hoopis sellest, milliseid õhupuhastajaid üldse olemas on.

Need on kas integreeritavad või vabalt seisvad. Mõned salongid nimetavad neid ka eraldi seisvateks

Integreeritavad jagunevad omakorda – kapi sisse integreeritavateks, tööpinna sisse integreeritavad ning lakke integreeritavad.

Õhupuhastaja kapi sees saab olla kas täis-integreeritav ehk kogu masin on kapis peidus ja ainult kapi põhja all on õhupuhastaja filter, mille läbi toimub toidu aurude ja rasva eemaldamine.

Teine variant on teleskoop-õhupuhastaja, mis on ka suuremas osas kapis peidus, kuid kapi serva all on ca 40 mm paksune rest või serv, mida siis saab ettepoole tõmmata ning seeläbi suureneb õhupuhastaja pind, millega ta toidu aure kinni püüab.

Tööpinna sisse integreeritav õhupuhastaja on tavaliselt pikliku ristküliku kujuga ning ta paigaldatakse tavaliselt pliidi taha serva. Tema mootor jääb tema alla, ehk köögikapi sisse.

Väljatõmbe koht läheb kas läbi põranda majast välja või siis on õhupuhastaja retsirkuleerimise süsteemiga, mis tähendab, et sisse imetav aur ja õhk puhastatakse toidulõhnadest ning rasvast ning seejärel juhitakse kapi alt sokli kaudu kööki tagasi

Teine variant ja väga kiirelt arenev suund on õhupuhastaja, mis on pliidi sisse integreeritud, sisse ehitatud. Tavaliselt on need pliidi keskel, ümmargused avad, mõnikord ka ristküliku kujulised, mis imevad enda ümber olevatest pottidest ja pannidest tõusva auru alla tagasi.

Kiidetakse mõlemaid variante. Aga kui mõelda füüsika seisukohast, siis aur tõuseb ikka ülespoole. Nii, et minu arvates pliidi tagant ülestõusvad õhupuhastajad peaksid olema tõhusamad.

Lisaks ka see, et pannilt pritsivat rasva saab klaasist õhupuhastajalt kergelt maha pesta, aga ülejäänud tööpind köögisaarel jääb puhtaks. Õhupuhastaja võtab selle pritsimise kinni.

Lakke integreeritavad õhupuhastajad on tavaliselt köögisaare kohal. Kui köögi joonised tehakse valmis juba maja planeerimise käigus, siis saab ilusti ehitada nii, et õhupuhastaja on laega ühel tasapinnal.

Teine võimalus on tekitada allapoole lastud lae osa (ripplagi), kuhu siis õhupuhastaja ja tema ventilatsioonitoru paigaldada. Ripplagi peab lõppema ühes servas välisseinaga, kust siis vent toru õue suubub.

Lae-õhupuhastajad lülitatakse tööle puldiga. Sellist õhupuhastajat kasutatakse sageli siis, kui köögisaare taga on ilus stiilne köögimööbel ja ei taha rikkuda vaadet ühegi kandilise ega ümmarguse kobaka õhupuhastajaga, mis on saare kohal rippumas.

Kõige sagedamini soovitan mudelit, kus on mootor eraldi pööningul või õues. Samas, alati pole see võimalik nii panna, kuid lakke integreeritavaid on ka selliseid, kus mootor on õhupuhastaja küljes.

Eraldiseisvad õhupuhastajad

Teine suurem grupp on eraldiseisvad õhupuhastajad. Ka need jagunevad omakorda – seinapealsed, lae-kinnitusega ning eraldi tooks välja disain-õhupuhastajad.