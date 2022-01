2021. aasta korterituru hinnakasvu rekordid tulid Jõgeva- Ja Valgamaalt

Protsentuaalselt kõige suurema korterite keskmise hinnatõusu tegid aastaga läbi Jõgevamaa (+40 protsenti), Valgamaa (+38 protsenti) ja Läänemaa (+37 protsenti). Kõige vähem tõusid hinnad Harju- ja Tartumaal (vastavalt 11 ja 13 protsenti), kus korterid on viimastel aastatel erinevalt muudest piirkondadest niigi stabiilselt kallinenud.

Allikas: Maa-amet. Statistikas on kajastatud vaid nende tehingute andmed, mille kohta on Ehitisregistris vastavad hoonete andmed registreeritud ning hoone staatus registris on kasutusel.