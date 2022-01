Keskkonnateadlik koduehitaja teeb seda just selle materjaliga

Prognooside kohaselt on 2022. aasta juhtivad disainisuundumused säästvus, vastutustundlik materjalikasutus ja biofiilse disaini võidukäik. Ehitussektoris tekib ligikaudu 39 protsenti süsihappegaasi heitkogusest ning seal toimub 36 protsenti energia lõpptarbimisest, selgub BIMobjecti uuringust , mis teeb sellest ühe kõige saastavama tööstusharu. Õnneks on üha rohkem arhitekte, insenere, arendajaid ja koduomanikke hakanud säästvust oluliseks pidama. Puidu valimine peamiseks eluruumide ehitusmaterjaliks võib oluliselt mõjutada keskkonda ja inimeste heaolu.

Üleilmne jätkusuutlikkuse megatrend avaldub ka väikestes muudatustes, mida oma kodus teeme. See hõlmab puidu kasutamist sisekujunduses, maalähedaste värvide valimist, vähenõudlikumat, minimalistlikumat eluhoiakut, et vähendada keskkonnamõju, ning koduspaade ja saunade loomist lõõgastuse jaoks. Oma füüsilise ja vaimse heaolu eest hoolitsemine on muutunud paljudele esmatähtsaks ja see hõlmab ka kodu muutmist peamiseks kohaks, kus seda teha.

Kestlikus on keeruline teema, mis toob kaasa nii mõnegi proovikivi. Kui teemaks on kestliku elukeskkonna loomine, on materjali valik väga oluline. Puit on looduslik, taastuv ja säästev materjal, millel on väiksem süsinikujalajälg kui näiteks terasel või betoonil. Puit võib ju olla iidne ehitusmaterjal, kuid seda saab kasutada tänapäevaselt, kaotamata selle säästvusega seotud väärtusi. Eri profiiliga puitmaterjali ja mitmesuguste värvitoonide abil saate oma koju soovitud tekstuuri ja sügavust.