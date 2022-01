Eesti pitsakett müüs eelmisel aastal üle kahe miljoni piruka

«Järeldusi saame vaid oma kogemuste põhjal teha, kuid meile tundub, et Eestis lihtsalt armastatakse pitsat! Pärast pandeemia puhkemist on nõudlus pitsa järele hüppeliselt kasvanud,» räägib Peetri Pizza & Pasta tegevjuht Marko Pleiats. Ta lisab, et ettevõttel pole plaanis loorberitele puhkama jääda. Toimub pidev arendus ja laienemine, et klientide soove ja ootusi rahuldada.