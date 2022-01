Iittalal täitus tähtis tähtpäev

Nüüd on 70 aastat vanale kollektsioonile lisatud kolm uut värvi: vintage pruun ja sinine ning linane varjund. Vintage värvide glasuur on pisut läbikumav – just nii nagu see oli 50. aastate originaalkollektsioonil. Sõltuvalt esemest ja selle kujust võib läbipaistvus varieeruda ning see muudabki iga eseme ainulaadseks. Uued varjundid austavad originaal kollektsooni värve ja tunnetust, kuid on tänapäeval kehtivate värvide ja glasuuride standardite tõttu 70 aasta tagustest toonidest pisut erinevad.