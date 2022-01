VEINITARI VEINIJUTUD ⟩ Kõige armastatumad veinimüüdid

Hea näide on ka sealiha, mis koos hapukapsaga on nii meie kui ka sakslaste üheks armastatuimaks rahvustoiduks ja mille juurde viimased just valget Rieslingu viinamarjast valmistatud veini joovad. Sealiha on küllaltki õrn ja seega Rieslingu kergus ja puuviljasus ei domineeri selle üle, samas aitab Rieslingu happesus sealiha rasvasust taandada.

Veini ja toidu kokkusobitamise põhireegel on, et mõlemast – nii toidust kui veinist tuleb leida samu maitsenüansse. Näiteks kui toiduks on suitsutatud kala, võiks ka vein olla täidlasem ja kerge suitsususega või kui toiduks on valitud hõrgud kammkarbid eeldab see kergust ka veinist.

Heal veinil on «pikad jalad» veiniklaasi seinal

Oled ehk märganud veinidegusteerimisel, kuidas keerutatakse veini klaasis ja seejärel jäädakse imetlema mööda klaasi seina allavalguvaid «jalgu» – paljud arvavad, et mida pikemad ja jäädavamad need on, seda kvaliteetsema veiniga on tegu. Tegelikult on siin nii palju nüansse, mis nende nö jalgade pikkust ja jämedust mõjutavad – klaasi puhtus, kui poleeritud see on, mis materjalist see on, aga põhiliselt näitavad veininired hoopis veini alkoholisisaldust. Alkohol määrab veini viskoossuse ja mida rohkem kukerpalle veinis on, seda viskoossem ka vein on ja seda võimsamad nired mööda klaasi seina valguvad. Võid teha selle tõestamiseks katse: võta veiniklaas puhta veega ja veiniklaas, milles on tavaline 12-13protsendiline vein, lase joogid klaasides keerlema ja vaatle.

Veini viskoossust mõjutab veel ka suhkrusisaldus, kõik mesimagusad suure suhkrusisaldusega veinid võivad olla siirupilaadse viskoossusega, olenemata kvaliteedist.

Mida vanem vein, seda parem

Tead ju küll seda ütlust, et «Mehed on nagu hea vein, parimad neist säilivad kaua, aga kehvad muutuvad äädikaks». See tsitaat võtab kogu selle müüdi seletuse kenasti kokku – head kvaliteetsed veinid tõesti säilivad kaua ja ajaga muutuvad punaste veinide tanniinid pehmeks ja siidiseks, samas valgete veinide kõrge happesus taandub ja need muutuvad võiseks-kreemiseks. Hinnad säilitamist väärivate veinide puhul algavad ca 20 eurost, kuid enne veinikeldri täis ostmist kindlasti konsulteeri mõne veinieksperdiga.