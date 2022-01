Hingelt maalapsed

Älis ja tema abikaasa tegid neli aastat tagasi elus kannapöörde ja asusid maale elama. Ootamatult kaela kukkunud talupidamine tuli noortel üleöö üle võtta. Älis, kes on end abikaasaga koos alati hingelt «maakaks» pidanud, ütleb et neid on kaasaga ikka ja alati maale metsade ja põldude vahele tõmmanud. Linnaelu seljataha jätnud noorte jaoks ei olnud seega otsus kuigi raske tulema.