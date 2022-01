Korterite pakkumiste arv on vähenenud pea kõikides Harjumaa omavalitsustest. Mõnel pool – näiteks Kiili vallas ja Keilas – on korterite müügipakkumiste arv portaalis KV.EE olulisel määral kasvanud. Selle taga on üksikud arendusprojektid, mis on pakkumiste arvu suurendanud.

Paarikümne protsendi suurune pakkumishindade kallinemine portaalis KV.EE on üsna tavapärane enamikus Harjumaa piirkondades. Hinnatõusu taga on kõrge nõudlus eelkõige Tallinnas, mis on tugeva lainena kandunud väiksematesse korterituru piirkondadesse.

Lihtsustatuna võib öelda, et Harjumaa korteriturul on nõudlust kõikide korterite järele sõltumata nende asukohast ja kvaliteedist. See on kinnisvaramüüjatele andnud hea võimaluse hindu tõsta. Kiire hinnatõus on turule toonud uusi kiirustavaid ostjaid, mis suurendab napi pakkumise tingimustes nõudlust veelgi.