PILDID ⟩ Valgamaal ootab palkmajasõpra midagi tõeliselt erilist

2,2-hektariliselt maalapilt leiab elamu, ait-kuivati, laut, garaaž, küün, kaks keldrit ja kasvuhoone. Elamu puhul on tegu vana taluhoone kohale ehitatud ristpalkmajaga, milles on neli tuba: köök, esik, koridor, duširuum, WC, sahver ja magamistoad.

Küttekehadeks on kaks korralikku tellisahju ja soojamüüriga pliit. Lisaks on majja paigaldatud ka õhksoojupump. Elamus olev mööbel jääb ostja soovi korral sisse. Olemas on talveks piisav küttepuude tagavara.