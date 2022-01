USA kõige kallim maja läheb oksjonile

Bel Airi naabruskonnas asuv häärber on hiiglaslik. Künka otsa ehitatud villas on ruutmeetreid kokku pea 14 tuhat! See seletab ka krõbedat hinda. 7. veebruaril algaval oksjonil on villa alghinnaks märgitud peadpööritav 295 miljonit dollarit ehk 261 miljonit eurot. Oksjon kestab kümnenda veebruarini.

Juhul kui The One leiab ostja, saab see olema kõige kallim kinnisvara, mis internetivahendusel müüdud on, vahendab Architectural Digest. Kuid 295 miljoni dollari suurune hind on köömes, võrreldes selle algse hinnasildiga. Ajal, mil maja veel ehitati, hinnati see 500 miljoni dollari peale.