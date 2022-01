Eks toataimed kõneta kõiki, eriti nüüd, kui õues külm ja midagi nagu teha ka pole. Ise arvan, et üks korralik kodu meenutagu džunglit, kus taimi rohkem kui neid kokku lugeda suudab. Olgu neid lausa nii palju, et tuppa tekib oma mikrokliima. Kahjuks ei ole ma aga eriti osav taimede elushoidmises.

Ühes asjas olen ma aga väga osav – taimede ostmises. Koduloomi mul pole, lapsi ammugi mitte, seega on taimed mul nende eest. Kuid nagu iga elusasi, vajavad ka need hoolt. Üritan küll teha nii hästi kui oskan, kuid välja ei taha hästi tulla. Äkki ei olegi asi minus, äkki on ka taimedel koroonastress ja heidavad selle pärast hinge. No võta näpust. Rääkida nad ju ei oska, kuigi võiks – palju lihtsam oleks.