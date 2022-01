Lihtne viga, mis oleks võinud lõppeda surmaga

Siiani on tulnud paigaldada vingugaasiandur vaid eluruumidesse, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade, kuid jaanuari algusest on vingugaasiandur kohustuslik kõigis kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel. Sinna kuuluvad ka suvilad ja maakodud, kus aeg-ajalt pikemalt viibitakse ja ööbitakse. Lisaks tuleb panna vinguandur ka mitteeluhoonetesse, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.

«Meil on ette tulnud juhtumeid, kus tänu vingugaasianduri paigaldusele on inimesed avastanud, et nende eluruumides on pikemat aega olnud vingugaas. Inimesed on kurtnud pärast anduri paigaldamist, et andur annab kogu aeg häiresignaali. Põhjuseks pole selliste juhtumite puhul mitte rikkis andur, vaid vingugaas eluruumis. Sellisel juhul tuleks üle vaadata küttekehad või kütmisviisid, kuid kahjuks uskumatult suur hulk inimesi hoopis loobuvad andurist ja seavad oma tervise ohtu. Kuigi väikese CO kontsentratsiooni puhul ei pruugi inimene kohe ennast halvasti tunda, siis pikemaajaliselt on see ikkagi tervisele kahjulik,» selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.