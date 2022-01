Riiga ehitatakse eestlaste juhtimisel roheline ärilinnak

Hepsori tegevjuht Henri Laks rääkis koduportaalile, et tema ettevõte on Krasta City projekti kaasatud know-how partnerina arendusprojekti juhtima. Pärimise peale, kui suur on Hepsori osalus, vastas Laks, et see sõltub optsiooni kasutamisest, mille suuruseks on orienteeruvalt 20 protsenti Krasta City SIA äriühingu osadest.