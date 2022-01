Kokku läks detsembri elekter mulle maksma 213,47 eurot – ilmselgelt on siin tegemist börsipaketiga. Pole muidugi üks neist üüratustest arvetest, millega majaomanikud või suure korteri peremehed maadlema peavad, kuid et minu elamises on ruutmeetreid kokku 27 ja mõni kopikas peale, on selline arve üsna krõbe. Samas mullu oli arve tublisti alla saja euro, seega on hüpe olnud muljet avaldav.