Harry ja Meghan võivad kodukrundi hooldamise eest trahvi saada

Põuaperiood Ameerika lõunaosas on tinginud olukorra, kus Santa Barbara maakonna võimud paluvad inimestel oma aedade ja maalappide kastmine lõpetada, et põhjavett säästa. See tähendab aga seda, et 8-aakrisel maalapil kasvavad puud-põõsad võivad janusse jääda.