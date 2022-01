Ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uurimistöös leiti, et nii tüümian kui ka pune sisaldavad vähivastast ühendit tümohüdrokinooni. Purdue põllumajanduskolledži biokeemiaprofessori Natalia Dudareveai sõnul on see avastus tohutult põnev, kuna see aitab paremini mõista, kuidas sellised ühendid tekivad ning võimaldab aretada sorte, mil on kõrge tümohüdrokinooni sisaldus.