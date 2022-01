«Koduvahetusega kaasnevatest ohtudest võiks saada pika nimekirja, aga kindlasti see kõik kõikide tehingute puhul ei realiseeru ning koduvahetusega inimeste elukvaliteet peaaegu alati paraneb,» räägib LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

Lahe Kinnisvara maakler Sirli Nurm ütles kallinevate energiahindade valguses, et täna kui kõik räägivad rohepöördest, tasub tulevateks aastateks kodu valides esmalt tutvuda selle kasutuskuludega. Kui energiasäästlik on maja ja milline on küttesüsteem?