Netirahvas korealanna kodust: ta elab aastas 4022!

Tulevikukodu näeb küll võrdlemisi tavaline välja, kuid esmamulje on petlik. See kodu on täis tehnikat, mis teevad sellest vägagi futuristliku elamise. Sisse pääsemiseks tuleb lahti saada lukk, mis loeb sõrmejälge, jalavarje saab soojendada sussikuumutajal, riideid desinfitseerida UV-valgus püstoliga ja nii edasi ja nii edasi.