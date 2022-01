See on suurem kui mu maja! Amazoni pakendamisprohmakas jätab kõvasti soovida

Šoti koomik Darren Dowling, tuntud ka kui Dazza, viis oma jälgijad hüsteeriasse, kui demonstreeris pakendit, millega Amazon talle lumekühvli saatis. Darreni sõnul on karp sedavõrd suur, et sobiks suurepäraselt ka eramu pähe, kui see vaid papist poleks.

Karbi suuruse illustreerimiseks ronib Darren selle sisse. «Me oleme ilmselt kõik Amazoni hiigelsuuri tarnekaste näinud, ent see siin on nende pakendamisprohmakate uhiuus tase. Te vaid vaadake selle suurust,» ütleb ta. «See on suurem kui mu enda maja,» lisab ta ning näitab kaamerasse hiigelsuure karbi põhjas olnud lumelabidat. Darren märgib, et labidast oli talle väga vähe kasu, kuna saadetise kohale jõudmise päevaks oli lumevaip tema naabruskonnas sulanud.