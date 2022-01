PALGAPÄEV ⟩ Justin Timberlake ja Jessica Biel müüsid ühe oma privaatseima pesapaiga maha

Uue omaniku leidnud kodu on teadupoolest oma kandi üks privaatsemaid. Allikate kohaselt on maja konstrueeritud viisil, mis ei lase kõmupiltnikel ja niisama uudishimulikel staaride eraellu tükkida.

New York Post kirjutab, et Timberlake'i ja Bieli kodu vahetas omanikku tegelikult juba 22. detsembril 2021. Müügileping sõlmiti suletud uste taga, tegu oli turuvälise tehinguga. Kohalikest kinnisvarakirjetest nähtub, et staarpaar teenis kodu müügilt 29 miljonit dollarit (25,49 miljonit eurot).