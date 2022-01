Mis on must tamm? Maailma kallim puit, mida leidub ka Eestis

Kuid mis see must tamm siis ikkagi on? Tuhandeid aastaid tagasi, kui jõed olid veel väga veerohked, purustas kevadiste üleujutuste ajal veetulv kõik, mis talle ette jäi. Isegi suured ja tugevad tammed ei pidanud vee jõule vastu, murdusid, kattusid mudaga ning jäidki jõe põhja lebama.