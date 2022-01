Juustukuningate kaasomanik Merit Wessenaar räägib, et kahjuks tuleb hea kvaliteediga juustu eest kukrut natuke rohkem kergendada. Selleks, et poes hea kvaliteediga juust üles leida, on Wessenaaril oma nipp «Kõige lihtsam on läheneda läbi piimahinna loogika ja juustu ostes uurida kindlasti kilohinda. Ühe kilo kvaliteetse juustu valmistamiseks on vaja kümme liitrit piima. See tähendab, et ühe kilogrammi maitsva ja hea kvaliteediga juustu valmistamiseks kuluvad koostisained, määravad selle hinna.»