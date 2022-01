Taimed elavdavad iga interjööri ning annavad sellele eraldades hapnikku ka otseses mõttes hingamise. Küllusliku roheluse saavutamiseks ei ole tingimata tarvis paigutada ruumi arvukalt erinevaid toataimi, sageli piisab efekti saavutamiseks vaid mõnest lopsakamast toapuust. Plantarium tutvustab lähemalt 10 trendikat ja vähenõudlikku toapuud.

LÜÜRA-VIIGIPUU (Ficus lyrata)

Lüüra-viigipuu on laiade läikivate lüüra-kujuliste lehtedega toataim. Tegemist on lopsaka lehestikuga puuga, mis on võitnud sisekujundajate ja disainerite südamed – taim näeb välja efektne nii boheemlasliku kui modernse kujundusega interjöörides.

Lüüra-viigipuule on meeltmööda hajutatud valgusega kasvukoht ning regulaarne kastmine. Otsest kõrvetavat päikest lüüra-viigipuu ei talu, samuti on taim tundlik tolmu suhtes.

Lüüra-viigipuu. FOTO: Skylar Kang / Pexels

HIIGEL-TÄÄKLIILIA (Yucca elephantipes)

Tääkliiliaid tuntakse meil argiselt ka juka või jukapalmina. See mõõkjate lehtede ja koguka tüvega potipuu on tõeline pilgumagnet. Hoolt nõuab tääkliila kasvatamine minimaalselt, mistõttu on tegemist populaarse ja usaldusväärse valikuga nii kodu- kui ka töökeskkonna ilmestamiseks. Taime kasvukoht peaks olema päikeseküllane – näiteks võib puukese paigutada lõunapoolse akna lähistele. Kastmist vajab tääkliilia paljudest teistest toataimedest vähem, oluline on vältida ülekastmist. Hilissügisest varakevadeni võiks taime paigutada võimalusel jahedamasse valgusküllasesse ruumi.

Hiigel-tääkliilia. FOTO: Shutterstock

FORSTERI KENTIAPALM (Howea forsteriana)

Kaunis sulgjate lehtedega Forsteri kentiapalm lisab igasse interjööri eksootilise puudutuse. Tegemist on erakordselt vastupidava ja seetõttu palavalt armastatud toataimega. Taim eelistab poolvarjulist kasvukohta, mõõdukat kastmist ja keskmisest kõrgemat õhuniiskust. Vajadusel tuleb taim aga edukalt toime ka kesistes valgusoludes ning madala õhu- ning mullaniiskuse tingimustes. Forsteri kentiapalm on seega ideaalne valik neile, kellel võib toataimede eest hoolitsema aeg-ajalt ununeda.

Forsteri kentiapalm. FOTO: Shutterstock

PORTULAK-TURDLEHT (Crassula ovata)

Portulak-turdleht on tuntud ka kui ahvileivapuu ning rahapuu, on väga laialt levinud toataim. Väliselt meenutab ta priskete lehtedega bonsaid. Portulak-turdleht on kasvutingimuste suhtes leplik, ühtviisi sobib nii päikseline kui poolvarjuline kasvukoht. Taim vajab mõõdukat kastmist, kehtib reegel – pigem vähem, kui rohkem! Taim on efektiivne õhupuhastaja, mistõttu sobib ideaalselt ilmestama näiteks magamistuba või kontoriruumi.

Portulak-turdleht. FOTO: Harry Cooke / Pexels

BENSOE VIIGIPUU (Ficus Benjamina)

Bensoe viigipuu on vähest hoolt vajav efektse lehestikuga puu või põõsas. Ei talu tuuletõmbust ning liialt sooja ja kuiva õhku. Taim võib olla tundlik ka asukoha muutmise osas. Bensoe viigipuu on ideaalne valik näiteks aknaga vannituppa või talveaeda.

Bensoe viigipuu. FOTO: Shutterstock

KOLLAKAS KULDVILJAKPALM (Chrysalidocarpus lutescens)

Kollakas kuldviljakpalm ehk kollakas pisipalm on üks levinumaid toapalme. Küllap seetõttu, et tegemist on ühe vähenõudlikuma tubase palmiga. Taime õhuline kaardus lehestik on võitnud kujundajate ning floristide südamed – kuldviljakpalmi kasutatakse sageli minimalistlike ning modernsete interjööride ilmestamiseks. Tegemist ka väga efektiivse õhku toksiinidest puhastava taimega. Kui taime jaoks leidub kodus või kontoris ruumikas poolvarjuline koht ning taime veevajaduse eest iganädalaselt hoolitseda, pakub see silmailu pikki aastaid.

Kollakas kuldviljakpalm. FOTO: Shutterstock

KÕRGE ARAUKAARIA (Araucaria Heterophylla)

Kõrge araukaaria on igihaljas õhulise välisilmega okaspuu, mis on leidnud paljudes kodudes koha traditsioonilise jõulukuuse asemikuna. Sealjuures pole aga tegemist üksnes hooajalise potipuuga – araukaariat on võimalik edukalt ka aasta ringi kasvatada. Selleks, et taim püsiks pikalt kaunis, on tarvis leida puule valgusküllane ning mitte ülemäära soe kasvukoht. Tubane õhutemperatuur võiks jääda alla 20 kraadi. Taim vajab mõõdukat regulaarset kastmist ning liialt kuiva õhu korral igapäevast veega piserdamist.

Kõrge araukaaria. FOTO: Shutterstock

VÕRA-SÕRMLEHIK (Schefflera arboricola)

Sõrmlehikule on omased läikivnahkjad sõrmjad liitlehed. Taim on kiire ja lopsaka kasvuga ning hoolduse osas vähenõudlik. Eelistatud on ruumikas poolvarjuline ning niiske õhuga kasvukoht. Võra-sõrmlehiku taimi leidub mitmesuguse kõrguse, laiuse ning vormiga. Eriti armastatud on kaunid kirjulehelised sordid.

Võra-sõrmlehik. FOTO: Rachel Claire / Pexels

KUMMI-VIIGIPUU (Ficus elastica)

Kummi-viigipuu on tumeroheliste ovaalsete lehtedega toapuu, mis hoolitseb meie tubase õhukvaliteedi eest, rikastades seda efektiivselt niiskuse ja hapnikuga. Taim vajab sooja ja valgusküllast kasvukohta ning regulaarset kastmist. Taime suuri nahkjaid lehti tuleks aeg-ajalt tolmust puhastada ning toasooja veega piserdada. Kummi viigipuu ei talu tõmbetuult ja sagedast asukoha vahetamist. Klassikaline valik avarasse kontorisse või talveaeda!

Kummi-viigipuu. FOTO: Shutterstock

MEELDIV MONSTERA (Monstera deliciosa)

Monstera on toretseva väljanägemisega vähenõudlik liaan, mis inspireerib paljusid disainereid ja sisekujundajaid. Lisaks sellele, et taim on efektne kujunduselement, on see ka pikaealine ning vähenõudlik. Eelistab ruumikat valgusrohket või poolvarjulist kasvukohta. Vajab regulaarset kastmist ning taime lehti võiks iganädalaselt toasooja veega piserdada.