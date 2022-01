Vaata, kui vinget talu müüakse Palamusel!

Rehe ja Möldre talud rajas veskiomanik Christian Goldberg 19 sajandi teises pooles. Tänapäeval on hoonetest säilinud ainult Rehe-Möldre talu ait, mis kujutab endast maakivist vundamendil palkhoonet. U-kujulise põhiplaaniga hoone üldpindala on 378,8 ruutmeetrit.

2002. aastal on hoonele pandud uus laastukatus ja renoveeritud põhikonstruktsioonid. Aastaringselt on hetkel kasutatav hoones üks ruum, kuid see vajab mõnest kohast soojustamist. Kinnistu enda pindala on 8870 ruutmeetrit ning see piirneb ühest küljest jõega.