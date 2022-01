Korteriühistud mures: energiakulude toetusmeede nõuab arvete massilist ümbertegemist

«Energiakulude kallinemise toetusmeede on kahtlemata vajalik ja väga teretulnud, kuid selle rakendamisel on tekkinud palju segadust,» nendib Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

Kuna määruses on toodud ajalised piirangud (4 kuud tagasiulatuvalt), siis on korteriühistutele ümberkorraldusteks suhteliselt vähe aega jäetud. Kogu see segadus vajaks Mardi sõnul klaarimist ja täpseid juhtnööre, et bürokraatia head ja vajalikku algatust ei lämmataks.