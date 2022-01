PILDID ⟩ Peidus pärl! Tallinna kesklinnas ootab väärikas paekivihoone uut omanikku

Tallinna kesklinnast leiab 3076-ruutmeetrise kinnistul, millel asub kaks hoonet: paekivist ja tellistest ehitatud endine haiglahoone ning paekivist abihoone, mis oli omal ajal kasutusel arhiivina.

FOTO: KV.EE

Peahoonel on kaks põhikorrust, lisaks katuse- ja keldrikorrus. Hoone suletud netopind on 691,8 ruutmeetrit. Hoonet on aegade jooksul ka osaliselt renoveeritud, muu hulgas on välja vahetatud ka selle katusekate. Samuti on paigaldatud katusekorruse aknad ning uuendatud tehnosüsteeme.

FOTO: KV.EE

Peahoonel on kaks sissepääsu ning varuväljapääs. Kõigil kolmel korrusel on neli trepikotta avanevat ust ja eraldi teisaldatavate vaheseintega ruumi, millesse võiks rajada korterid. Esimesel korrusel on üheksa tuba, lisaks abi-ja eesruumid ning tualettruumid. Teisel korrusel on viis tuba, lisaks eesruumid ning tualettruumid.

FOTO: KV.EE

Katusekorrusel on viis tuba, millele lisanduvad eesruum ning WC. Keldrikorrusel asuvad garderoob, panipaigad, puhkeruum, sanitaarruum ning koridor. Hoone ei ole muinsuskaitse all! Üldplaneeringu kohaselt on tegemist miljööväärtusliku elamualaga, kus uute hoonete ehitus peab järgima olemasolevat hoonestusstruktuuri.

FOTO: KV.EE