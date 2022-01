Rahvusraamatukogule leiti renoveerija

«Rahvusraamatukogu on märgiline hoone Tallinna ja kogu Eesti jaoks, mis vajab põhjalikku ja tänapäevast uuenduskuuri. Renoveerimistööde eesmärk on muuta hoone nutika ruumilahenduse ning tänapäevaste materjalide abil kaasaegseks ja mugavaks. Renoveeritud hoonesse kolib ka Rahvusarhiiv ja see omakorda annab võimaluse vabastada Tallinnas mitu hoonet. Nii muudame ruumikasutuse efektiivsemaks,» sõnas Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Kati Kusmin. Ajas muutunud avalikke funktsioone arvestades tulevad rahvusraamatukokku näiteks rühma- ja õpitoad, arvutiklass, salvestusstuudio, kaks teatrisaali, kinosaal ja kõik muu tänapäevasele kultuurikeskusele sobilik.

«Eesti on seda väärt, et tal on nii sisult kui ruumilt maailma moodsaim rahvusraamatukogu ja mul on suur rõõm, et oleme kindlalt astumas sellele teele koos oma heade partneritega,» rõõmustas Eesti rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.