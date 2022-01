Palju üks lehm üldse piima annab?

Küsimusele vastas Nopri talu rahvas: «Lehmad annavad iga aastaga järjest rohkem piima. See on tingitud paljudest asjaoludest. Tähtsamad nendest on täpsem söötmine, tootmistehnoloogia areng, lehma heaolu ja tuhat muud detaili. Eestis on keskmine piimakus umbes 8500 liitrit piima aastas lehma kohta.»