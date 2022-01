Eesti õhutehnoloogia ettevõte toob turule energiasäästliku ventilatsiooniseadme

Uus V3 nimeline soojustagastusega ventilatsiooniseade on nõudluspõhise juhtimisalgoritmiga, millega hoitakse kokku kuni 30 protsenti energiat võrreldes tavalise ventilatsiooniseadmega. Seadmes on energiasäästlik mootorite juhtimine, mis võimaldab õhuhulga reguleerimise väga täpseks teha. Oluliselt säästetakse energiat ka tänu uut tüüpi mootori ajamile ning tagurpidi labadele. Kompaktse soojusvahetiga seade tagastab kuni 93 protsenti soojusest.

Kõige rohkem aitab elektriarvet vähendada aga seadme nõudluspõhine tegutsemismudel. «Seade saab aru, kui inimeste arv ruumis suureneb või väheneb ning suudab langetada otsuse, millises tempos ja mahus on kõige optimaalsem õhuhulkasid muuta. Kui inimesed on päevasel ajal kodust ära, lülitub ventilatsioon säästurežiimile ja aitab elektriarvet vähendada,» selgitas Airoboti juhatuse liige Heiki Aulik.

Mõõtudelt väike seade on 60cm laiune ja seda on mugav paigaldada vannituppa. Nagu teised Airoboti ventilatsiooniseadmed, on ka V3 seade varustatud õhutemperatuuri, õhuniiskuse, CO2 ja orgaaniliste ühendite anduritega ning kõiki õhu näite kuvab seade reaalajas otse telefoniekraanile.